Doria ganha mas uma, mas leva?

Após antecipar a vacinação dos adultos em um mês, o governador de São Paulo, João Doria, trocou farpas em redes sociais com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre imunização. Doria tinha postado no Twitter “vai preparando o braço” para seus seguidores. Conforme o calendário divulgado domingo, 13 toda a população adulta do Estado deverá receber a primeira dose de algum dos imunizantes disponíveis até setembro. Não há méritos na forma como até hoje se comporta o presidente da República no combate ao contágio do novo coronavírus no País e a iniciativa de seu maior inimigo político de anunciar o término da imunização de toda a população adulta até 15 de setembro é um feito histórico, que pode ajudá-lo politicamente, mas ainda não é possível medir até que ponto isso influirá em 2022.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 14 de junho de 2021

1 – Haisem – São Paulo pode vacinar todos os adultos até 15 de setembro – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão desta segunda-feira. Que conseqüências políticas esse anúncio feito pelo governo de São Paulo poderá produzir no cenário político nacional

2 – Carolina – O que mais o espanta na comemoração pelos bolsonaristas da segunda motociata, realizada anteontem, com todas as mentiras contadas e todos os exageros cometidos seu respeito

3 – Haisem – Imposto sobre múltis pode render 5 bilhões e 600 milhões de reais ano ao País – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão deste 14 de junho de 2021. Em que este presente inesperado pode atenuar a crise econômica que assola o Brasil nestas pandemia

4 – Carolina – Israel tira Bibi do poder após 12 anos – Este é o título da foto-legenda de uma fotografia publicada na primeira página do jornal de hoje. Que impacto poderá essa notícia internacional produzir na política interna brasileira nestes próximos anos

5 – Haisem – Alessandro: Bolsonaro mente impunemente – Este é o título da edição da série Nêumanne entrevista no Blog do Nêumanne, publicada anteontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. O que ela revela a respeito do trabalho da comissão parlamentar de inquérito sobre crimes e omissões do governo federal no combate à pandemia da covid 19

6 – Carolina – Flávio Adauto: Paraguai reina no futebol sulamericano – Este é o título do vídeo da série Dois Dedos de Prosa, publicado ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que fatos novos traz o depoimento do ex-diretor de futebol do Corinthians sobre os escândalos que envolvem a Conmebol e a Confederação Brasileira de Futebol no momento