Dono do Senado investigado, e daí?

A terça-feira abafada do fim da primavera amanheceu com agentes da PF fazendo buscas e apreensões em gabinetes e casas de quatro senadores, investigados pela Operação Lava Jato por terem pegado propina de R$ 40 milhões do grupo JBS para unificarem o partido no apoio à candidatura do poste de Lula, Dilma, à reeleição. Entre eles o dono do Senado, Renan Calheiros. E daí? Dilma está solta, Lula será libertado em breve pelos compadritos do STF e Renan baterá recorde de inquéritos sem condenação. Alguém duvida?