Dona Marisa, a tia pródiga

Pelo depoimento dado há dois dias por Fernando, filho do amigão de Lula, Jacob Bittar, perante a mesma juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro na 13.ª Vara Federal de Curitiba, pode ser que o presidiário mais famoso do País venha a ter dificuldade para ter de explicar alguns detalhes da versão que sua defesa apresenta em juízo. Lula e Bittar juram de pés juntos que o dono do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, não é o ex, e, sim, o rapaz. Mas este escorregou feio no depoimento. Ele tinha de definir mais de R$ 1 milhão gasto nas reformas como “simples” e “superdimensionadas”? E que tal a versão de que em seu sítio ele achava que “tia Marisa” é que pagaria obras que ela dirigia? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 14 de novembro de 2018.

