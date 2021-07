Dolino desmascara negociatas com vacina

1 – Funcionário de carreira do Banco do Brasil por 31 anos, especializado em negócios no exterior, #luizgeraldodolino alertou para a farsa bolsonarista das razões ideológicas para recusar as vacinas dos laboratórios com compliance, que não passou de pretexto para negociatas de bilhões com picaretas de esquemas de corrupção antigos no Brasil. 2 – No vídeo da semana da série #neumanneentrevista, ele mostrou o que chama de #cronologiamacabra, que resultou até agora em #520milmortos no #brasil nesta #pandemia da #covid-19. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

