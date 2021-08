2 pesos, 2 medidas da subprocuradora

Rayssa Motta, do Blog do Fausto Macedo, registrou que, antes de se opor aos pedidos para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao sair sem máscara e causar aglomeração na pandemia, sob argumento de que o comportamento teve ‘baixa lesividade’, a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo viu potencial crime de infração a medida sanitária preventiva num caso semelhante. Em outubro do ano passado, ela representou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ganhou o noticiário após ter sido flagrado humilhando um guarda municipal que lhe pediu para colocar a máscara de proteção durante um passeio pela orla de Santos (SP). Dois pesos, duas medidas: pau que bate em Eduardo não bate em Jair…

Assuntos para comentário na quinta-feira 19 de agosto de 2021

1 – Haisem – Subprocuradora que não viu crime em Bolsonaro sem máscara atribuiu infração sanitária a desembargador sem proteção na praia – Este é o título de reportagem de Rayssa Motta no blog de Fausto Macedo no portal do Estadão. Qual sua opinião sobre o uso de dois pesos e duas medidas pela subprocuradora Lindora Araújo, da equipe de Aras

2 – Carolina – Que consequências funestas para o combate à corrupção no Brasil nos dias de hoje produziu a gestão, que está para ser renovada em um mês e já anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, do procurador-geral da República Augusto Aras

3 – Haisem – Pacheco e Ciro Nogueira pedem a Fux retomada do diálogo – Esta é uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de 19 de agosto de 2021. Que motivos terá o presidente do Supremo Tribunal Federal para estender a mão ao presidente Jair Bolsonaro sem o risco de que ele a morda ou, no mínimo, cuspa nela

4 – Carolina – Economia sente efeito de cenário eleitoral e indicadores pioram – Esta é a manchete de primeira página do jornal desta quinta-feira. Que efeitos esta dura constatação que refletirá no bolso e à mesa do brasileiro nos planos de reeleição de Jair Bolsonaro

5 – Haisem – Má resposta à covid elevou o custo para o Brasil, diz IPEA – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. O que atrapalhou o projeto do presidente da República de dar prioridade à economia sobre a saúde no enfrentamento necessário à pandemia

6 – TSE estuda regra para cortar renda de canais políticos – Este é o título de outra chamada na primeira página do jornal do dia. Qual poderá ser a lei que impeça as desinformações sem atingir o preceito sagrado da Constituição pela liberdade de expressão