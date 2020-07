Doidos mandam na Educação

A negativa do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, ao convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o quarto ministro da Educação com 18 meses de governo, é mais uma estação da via crucis da mais importante pasta do governo federal num dos assuntos em que o País é mais carente. Sob o domínio de um bando de lunáticos (definição de Rodrigo Maia) que transitam de Virginia (EUA), Rio e Brasília, o chefe do Executivo atua como um moleque de recados começando por nomear e depois demitir o colombiano Vélez Rodríguez, por ter este desagradado seus padrinhos birrentos. Completa inabilitação de Abraham Weintraub tornou inevitável sua substituição pelo vigarista Carlos Alberto Decotelli, que flagrado em deslizes, deu a vez ao que declinou da falsa honra.

Assuntos para comentário da terça-feira 7 de julho de 2020: