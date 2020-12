Doença é mais cara que vacina, diz Mayana

A geneticista Mayana Zatz, que chefia a pesquisa sobre genoma humano e células-tronco da USP, advertiu que a vacina contra a covid-19 é muitíssimo necessária para o Brasil sair da pandemia e poder retomar a normalidade da economia, concordando com a opinião do presidente do Banco Central. No vídeo desta semana da série Nêumanne Entrevista, a cientista lamentou a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e o cumprimento da previsão dele de que, se não fossem adotadas as medidas que achava necessárias, chegaríamos aos 180 mil óbitos, total infelizmente já ultrapassado. Ela também criticou a decisão do governador de São Paulo, João Doria, de cancelar o dispositivo da Constituição do Estado que previa a aplicação de forma compulosória de 1% do orçamento estadual paulista na Fundação de Amparo à Pesquisa – Fapesp. De fato, se Doria não voltar atrás nessa medida, não se mostrará tão defensor da ciência como propaga ser no combate à pandemia. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

