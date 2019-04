Dodge trava Lava Jato

Relatório entregue por Fachin a professores da FGV e autores de uma história da Lava Jato no STF revela a trava dada pela procuradora-geral da República na força-tarefa que mais combateu – e com mais eficiência – a corrupção no País. Desde que foi indicada por Gilmar Mendes, feroz perseguidor da operação e de outras congêneres, o MPF só negociou uma entre 110 delações premiadas e das 46 acusações levadas ao Supremo por ela apenas quatro diziam respeito ao trabalho conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol. No apagar das luzes do governo Temer, ela encaminhou um inquérito contra ele, que a nomeou, mas não deu andamento a ação alguma contra Gilmar.

29 de abril de 2019

1 – Haisem – Que justificativas a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pode dar para completo desprestígio dela à Lava Jato, conforme relatório do ministro Edson Fachin, do STF

2 – Carolina – Você continua acreditando, como disse aqui sexta-feira 26 de abril, que houve uma tramóia para, reduzindo a pena de Lula, facilitar sua volta pra casa

3 – Haisem Por que Lula, que chamou STF e STJ de “acovardados” em telefonema grampeado para Dilma Rousseff, em 2016, agora elogiou tanto o primeiro na entrevista que deu à Folha de S.Paulo e a El País sexta-feira passada

4 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a decisão da Câmara dos Deputados de ter aprovado anistia para partidos políticos que descumprem a lei que obriga a usar parte das verbas partidárias com candidaturas de mulheres

5 – Haisem – Que razões você acha que a presidente nacional do PT, Gleisi Hofmann, tem ao criticar a eventual venda do setor de gás da Petrobrás pelo governo Bolsonaro

6- Carolina – Como se explica a descoberta feita pela perícia segundo a qual Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, operador do PSDB, nas propinas pagas pela Petrobrás, desapropriou três vezes os mesmos terrenos pelo dobro do preço

7 – Haisem – O que você diz da interrupção do jogo do Fluminense contra o Goiás no Maracanã por queda de energia no estádio na hora em que seria cobrado um pênalti

8 – Carolina – Até quando Neymar, adulado e até adorado como melhor jogador do Brasil, se comporta como um peladeiro sem humildade nem educação ao agredir um torcedor com um soco por ter sido criticado por ele