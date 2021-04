Do STF a Bolsonaro: perdeu, playboy!

1 – #jairbolsonaro​ reagiu de forma violenta à decisão monocrática do ministro do #stf​ #luisrobertobarroso​, que mandou o presidente do Senado, #rodrigopacheco​, instalar #cpidacovid​, e só isso basta para configurar que está querendo esconder algo, como sempre acontece quando se irrita. 2 – O casal de monstros, #jairojunior​ e #moniquesilva​, vai ter de investir parte de seu patrimônio para garantir as próprias vidas nas cadeias em que está recolhido como investigado por tortura e morte do menino #henryborel​, de 4 anos. 3 – #josepaulocavalcantifilho​ sugeriu ao #congressonacional​ que leve em conta texto sobre #segurancadoestadodedireito​ ,produzido por ordem de #fernandolyra​. #joseneumannepinto​, #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

