Do fascismo à roubalheira

Após um vaivém de fecha ou mantém, Bolsonaro resolveu extinguir Ministério do Trabalho, conforme anunciou o futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Trata-se de uma medida profilática. Fundada sob inspiração do fascismo de Mussolini por Getúlio em 1930, quando este pôs fim à Velha República, a pasta foi entregue ao revolucionário gaúcho Lindolfo Collor, avô de Fernando, aquele ex-presidente defenestrado por corrupção após ser escolhido na primeira eleição direta presidencial depois do fim do regime militar. Nos governos Lula, Dilma e Temer, ela tem sido saqueada pelo PDT fundado por Brizola, herdeiro de Vargas, e pelo PTB de Roberto Jefferson, delator do mensalão. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de terça-feira 4 de dezembro de 2018.

