Diz uma coisa ao STF e faz outra

Na semana passada, o ministro do STF Alexandre de Moraes interpelou o presidente Jair Bolsonaro a responder a uma questão levantada pela OAB exigindo que o governo federal adira às instruções da OMS, seguidas por 196 países, e diariamente repetidas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e sua equipe de técnicos determinando isolamento social para reduzir a velocidade de contágio do coronavírus. No sábado, o advogado-geral da União, André Mendonça, respondeu que sim, seu chefe seguia a OMS e o próprio ministério. A conduta do chefe do Poder Executivo no fim de semana, contudo, desmentiu esta resposta em contatos não recomendados com apoiadores na frente do portão do palácio e num culto em que pregou abertamente o fim da quarentena.

Assuntos do comentário da segunda-feira 6 de abril de 2020