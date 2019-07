Disparates de um bolsorroto

Ao provocar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que sabe como morreu Fernando Augusto, pai do presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, o presidente da República, Jair Bolsonaro, perdeu mais uma, talvez a melhor, oportunidade de sua vida de calar a metralhadora giratória que o transforma num boquirroto, um verdadeiro Bolsorroto. A OAB hoje não passa de um sindicato de advogados abonados e seu presidente, de um militante do PT que não ganhou eleição nem para vereador no Rio. Mas o chefe do Executivo federal abriu uma polêmica que o transformou em mais um herói da liberdade e da resistência à ditadura, ao afirmar, de forma equivocada, que o pai dele tinha sido “justiçado” pelos companheiros da Ação Popular (AP), e não morto pela repressão, como reconhece atestado de óbito, fornecido à família por órgão ligado ao governo federal na semana passada. No meio de polêmicas absurdas, tais como a nomeação do filho caçula para a embaixada em Washington e o tour de helicóptero de parentes no casamento deste, ele dificulta aqueles que, como Janaína Paschoal, torcem para seu governo dar certo, no mínimo por uma questão de lógica.

Assuntos para o comentário de terça-feira 30 de julho de 2019