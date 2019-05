Dirceu e Cunha juntos na cadeia

O ex-faz-tudo de Lula e comandante incontestável do PT no primeiro mandato presidencial do partido, José Dirceu, teve, antes de cair em desgraça por causa do mensalão, em Eduardo Cunha, manda-chuva do PMDB e da Câmara, um aliado na grande roubalheira daqueles tempos. Mas a sucessora do petista na Casa Civil transformou o político fluminense em inimigo dela e do partido e isso provocou o impeachment de Dilma Rousseff. Agora eles terão muito a conversar sobre os velhos tempos na mesma cela que dividem. Este é meu comentário no Estadão Notícias no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 22 de maio de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player