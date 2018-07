Dinheiro sem dono nem origem

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 2 de janeiro de 2018 batendo duramente na medida paliativa da Receita, que finge combater lavagem de dinheiro para deter a corrupção apenas com burocracia; no uso indiscriminado de tropas para não ter de tomar medidas concretas contra a violência e a insegurança, que explodiram no reveillón em Natal, Goiânia e Rio; na virada de ano na cela do ex-governador do Amazonas e mais quatro de seus ex-secretários; e na segunda sem carne que deputado paulista vegetariano tenta impor a quem não é. Alexandre Garcia comentou que faltam três semanas para julgar o recurso de Lula; e que, com infecção urinária, Temer não saiu de casa. E Eliane Cantanhede trouxe a lume o ano político começando em janeiro, com o julgamento de Lula, mas prometendo ser curto, pois será invadido pelo ano eleitoral; e a vida real começando bem dura, com a crise da violência invadindo o noticiário.

