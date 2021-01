Dimas & Covas põem Coronavac sob suspeita

1 – O passivo omisso Pazuello disse em Manaus, epicentro da pandemia, que vacinação começará no dia D e na hora H. A piada infame vale para fixar o momento de Bolsonaro cair forar: é já. 2 – Barroso divulgou auditoria do TSE, que o presidente paraquedista diz não haver, comprovando a lisura do processo eleitoral. 3 – Um recorte do JB de 1994 revela que o capitão de milícias entende de fraude eleitoral na prática, pois cometeu uma em eleição parlamentar de voto impresso. 4 – Apesar da mancada da Dimas e Doria, saiu a eficácia global da Coronavac, pondo fim às desculpas da Anvisa para não aprová-la. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

