Dia 7: celebrar, não ameaçar democracia

1 – #jairbolsonaro proibiu redes sociais de apagarem mensagens mentirosas ou ofensivas e passeou de helicóptero sobre esplanada, provocações à toa. 2 – #pf processou jogadores argentinos que mentiram em relatório exigido para desembarcar no Brasil por falsidade ideológica, e a Anvisa tinha razão. 3 – Moraes, do STF, tem razão em processar bolsonarista que o ameaçou de morte, mas exagerou ao mandar fazer BO do desafeto bêbado que o xingou. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.