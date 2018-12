Deu a louca no “supremo”

Marco Aurélio Mello saiu do almoço de confraternização no STF e incontinenti deu liminar soltando os 169 mil presos, entre eles Lula, que cumprem pena mercê da jurisprudência decidida por 6 a 5 de seus colegas e que autoriza início do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Toffoli impediu que tentativa de passar por cima dele e do plenário da dita Corte se consumasse, mas não evitou que a confiabilidade da instituição fossse pro beleléu. Se gostar deste vídeo, dê um like, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos; e me encontre diariamente no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com) ou no Blog do Nêumanne, Política, Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/); de segunda a sexta feiras, às 6 horas, no Estadão Notícias do Portal do Estadão; e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

