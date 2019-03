Desprezo à vida

O massacre da escola Raul Brasil em Suzano revela um profundo desapreço pela vida humana, seja a dos outros, seja a de si próprios, o que justifica a atitude dos dois jovens atiradores que mataram oito pessoas e depois se mataram. Este é um fenômeno dos nossos tempos no mundo todo, no Brasil e particularmente em cidades dormitórios de grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo. Esses assassinos parecem inspirados na frase profética do genial dramaturgo francês Jean-Paul Sartre em Hui Clos (Entre Quatro Paredes): l’enfer sont les autres (“o inferno são os outros”). E tal desprezo também ocorre em relação à própria vida, o que explica o ato final dessas chacinas desumanas: o suicídio. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 19 de março de 2019.

