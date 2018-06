Desolação geral!

O que mais me assusta no processo eleitoral em curso não é sua singularidade – nunca antes na História deste país tivemos um preso condenado candidato a presidente –, mas o fato de que na miríade de disputantes do cargo máximo da República nenhum se deu ao trabalho de oferecer ao cidadão um plano racional para combater a violência desenfreada do crime, o afundamento destrambelhado das contas públicas e a crise ética, política, financeira e econômica que sacrifica a Nação e debilita o Estado brasileiro. Não se sabe quem será o presidente, mas já dá para ter certeza de que nenhum deles terá condições de tirar o Brasil do atoleiro em que foi metido pela irresponsabilidade dos gestores que a produziram, seja por incapacidade, seja porque se submeterá ao Congresso. Este foi o comentário que fiz no programa Estadão Discute, apresentado por Haisem Abaki, com a participação do sociólogo Rodrigo Pranda, da Mackenzie, transmitido do estúdio da TV Estadão no meio da redação do jornal e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Periscope e Facebook na quarta-feira 6 de junho de 2018, às 11 horas.

