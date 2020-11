Desleixo e sabotagem contra covid

Além dos 6,86 milhões de testes RT-PCR de covid em armazém no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, outros lotes já enviados pelo governo federal aos Estados estão prestes a vencer. Perderão a validade em dezembro e janeiro ao menos 605,5 mil unidades, segundo levantamento feito pela reportagem do jornal Estadão com informações de 17 Estados e Distrito Federal. Nove Estados se recusaram a fornecer os dados. São Paulo tem 220 mil testes que vencerão em dezembro. Essa perspectiva de perda de validade de testes e a campanha contra obrigatoriedade da vacina tornam Bolsonaro aliado do novo coronavírus, por absurda incompetência em logística do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, descuido quantoo à vida dos cidadãos ameaçados ou mera e criminosa sabotagem do próprio chefe do Poder Executivo . Ou todas as hipóteses.

1 – Haisem – Estados têm testes de covid próximos do vencimento – Este é o título de chamada do alto da primeira página na edição impressa do Estadão de hoje. O que esta notícia chocante revela, a seu ver: incompetência, descaso com a vida do povo ou sabotagem de politiqueiro visando a alguma vantagem eleitoral

2 – Carolina – A ignorância racista de Bolsonaro e Mourão – Este é o título de seu artigo na página A 2, de Opinião, do jornal de hoje. Que motivos você elencou neste texto para chegar a conclusão tão dura e pesada sobre o presidente da República e seu substituto eventual

3 – Haisem – Toffoli “trava” ação penal no STF contra Arthur Lyra, líder do Centrão – Este é o título de uma notícia publicada em destaque na capa do Portal do Estadão hoje. O que pode ter motivado a ação do ministro do STF em favor do deputado federal

4 – Carolina – China reage a postagem de Eduardo sobre 5G – Este é título publicado no alto da primeira página do jornal de hoje. Quais as razões e conseqüências que você espera de mais essa reação de um filho do presidente Jair Bolsonaro, com potencial de se tornar muito lesiva aos interesses da Nação brasileira