Desleixo desumano

A constatação de que o viaduto que dá acesso da marginal de Pinheiros à Ponte dos Remédios, na Zona Oeste de São Paulo, os transtornos causados no trânsito pelo incidente e as reações apatetadas e sem nenhuma seriedade das autoridades municipais revelam dois velhos problemas da gestão pública no Brasil: descaso e insensibilidade. Da forma irresponsável como agem as chamadas “autoridades responsáveis”, elas repetem ao longo dos anos e de equipes que trabalham sob comandos de todos os partidos cujos maiorais não têm competência para concorrer aos cargos que disputam em eleições, repetindo erros em sequência, que não podem ser confundidos com acaso nem acidentes. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 19 de novembro de 2019.

