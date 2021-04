Desgoverno Bolsonaro destrói a educação

1 – Ignorância militante de #jairbolsonaro​ e falta de iniciativa de #27governadores​ e #5.570prefeitos, incapazes de organizarem frequência segura de escolares, são responsáveis pelo crime inominável de provocarem o atraso do aprendizado básico, que só será superado em 11 anos. 2 – Ataques inócuos dos bolsonaristas #flaviobolsonaro​ e #carlazambelli​ à entrega da relatoria da #cpidacovid​ a #renancalheiros​ só fazem aumentar a vergonha alheia a quem respeite a lógica e a verdade. 3 – É patética a declaração absurda do #ministrodaeconomia​, #pauloguedes​, de que o avanço da medicina e o direito à vida de quem queira viver até 130 anos são os principais responsáveis pela tragédia provocada pela #pandemia​ no #brasil​. 4 – #luizeduardoramos​, #chefedacasacivil​, disse publicamente, sem saber que estava sendo transmitido, que se escondeu para tomar #coronavac​ e quer convencer o #presidentedarepública​ a fazê-lo, coisa de #hospicio​, segundo @thaisoyama, do #uol​. #joseneumannepinto​. Inté. #diretoaoassunto​. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui