Desespero é mau conselheiro

O desespero que bateu entre os apoiadores de Alckmin diante da perspectiva de o candidato tucano ser expulso da disputa eleitoral já no primeiro turno tem produzido esgares semelhantes aos da esquerda, inconformada com a ascensão do candidato da direita, Bolsonaro. O coordenador da campanha do tucano e presidente do DEM, ACM Neto, produziu uma frase de tal inabilidade política que nem seu avô, Antônio Carlos Magalhães, aceitaria: a de que a eleição não pode ficar entre prisão e facada, comparando dois fatos políticos relevantes, mas de natureza inteiramente diferente. Lula está preso porque foi condenado e Bolsonaro disputa a eleição exercendo um direito que lhe assiste. Este é meu comentário no Estadão Podcast, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 24 de setembro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player