Desemprego e renda média em queda

Assuntos para comentário da quarta-feira 1 de dezembro de 2021:

1 – Haisem – Desemprego recua para 16,24%, mas renda tem queda histórica – Este é o título de chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de 1.º de dezembro de 2021. O que há de mais revelador nessa notícia preocupante na véspera das festas de fim de ano

2 – Carolina – São Paulo tem dois casos da Ômicron e avalia dispensar o uso de máscara – Esta é a manchete de primeira página do jornal desta quarta-feira. O que avalia como contraditório nessa redução da restrição de contágio da pandemia da Covid 19 quando uma nova variante acaba de surgir em cena

3 – Haisem – A ‘muvuca’ de Bolsonaro no dia em que o Brasil entra em alerta para a Ômicron – Este é o título da Coluna do Estadão na página A2 do Estadão de hoje. O que há de incompreensível na permanente indiferença do presidente da República diante de uma nova preocupação dos epidemiologistas

4 – Carolina – Segunda Turma do STF anula provas contra Flávio – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal. O que o Brasil ainda pode esperar de julgamentos da cúpula do Poder Judiciário a respeito das investigações em torno dos crimes de que é acusado o primogênito de Jair Bolsonaro

5 – Haisem – Xico Graziano prevê Brasil agroambiental – Este é o título do programa da série Nêumanne Entrevista. que está no ar no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão que está circulando. Quais são os destaques do depoimento que lhe deu o ex-presidente do Incra

6 – Carolina – Belchior encantou Ana Cañas, como Elis – Este é o título do vídeo da série Dois Dedos de Prosa desta semana no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão com a cantora paulistana cujo último lançamento é uma homenagem ao compositor cearense