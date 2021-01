Desembargador lamenta fim da Lava Jato

O desembargador paulista Fausto De Sanctis, que, na primeira instância, condenou os corruptos do clube das empreiteiras em São Paulo na Operação Castelo de Areia, interrompida no STJ, lamentou a extinção das operações de combate à corrupção, como Lava Jato de Curitiba e do Rio e Greenfield de Brasília. Na série Nêumanne Entrevista, o especialista em lavagem de dinheiro denunciou o retrocesso provocado pelos Poderes Executivo e Legislativo e pela cúpula do Judiciário que torna o Brasil um péssimo exemplo no mundo inteiro pela demolição constante e corrosiva com que o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional e os altos tribunais do Judiciário, e com a ajuda do MPF, tornam leis que de fato puniram criminosos do colarinho branco autênticos valhacoutos em que bandidos poderosos se refugiam. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.