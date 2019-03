Deselegância de derrotados

O presidente do Senado do Chile, Jaime Quintana, do partido de esquerda PPD, seu vice, Alfonso de Urreti, do PSB, e o chefe da Câmara, Ivan Flores, do PDC, anunciaram publicamente que boicotarão o almoço que será oferecido a Jair Bolsonaro no Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, pelo presidente Sebastián Piñeira. As alegações para essa grosseria absurda vão das posições do presidente brasileiro em relação a minorias sexuais, mulheres e índios ao risco que ele representaria para a democracia no Brasil e na América do Sul. Como seus irmãos de opa no Brasil, eles exibem a deselegância de falsos democratas que não suportam perder. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 21 de março de 1979.

