É difícil encontrar no panorama da disputa eleitoral pela Presidência da República este ano no Brasil um candidato qualquer que não tenha a própria fórmula a propor para mudar a metodologia de escolha dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal. Para começo de conversa, é bom lembrar que cabe ao Senado sabatinar os juristas indicados pelos presidentes da República e não há exemplos recentes de postulantes que tenham sido reprovados pela maioria dos senadores, o que demonstra que parte relevante dos problemas de composição da cúpula do Judiciário repousa na incúria do Legislativo, que não cumpre seu dever. Certo é que esta é uma desculpa esfarrapada para não terem de discutir temas polêmicos, como os privilégios na Previdência e o crime organizado. Este é um de meus comentários feitos no programa Estadão às 5, transmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal, retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook e tendo Emanuel Bomfim como âncora, na terça-feira 31 de julho de 2018, às 17 horas.

