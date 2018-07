Descamisados da Brasil

Meu Direto ao assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da terça-feira 30 de janeiro de 2018 comentando o vídeo da deputada federal Cristiane Brasil numa lancha al mare com um bando de amigos fortões de sunga detonando a justiça trabalhista; a mania de Temer de achar que eventual prisão de Lula “tensionaria” o País, ora veja!; a decisão do juiz Sergio Moro de alienar o tríplex que os procuradores dizem ter Lula recebido de propina da OAS e os advogados de defesa garantem que pertence à empreiteira; a irresponsabilidade do governador petistas e de seus secretários no Ceará na reação ao maior massacre da história do Estado e a gestão insensível e incompetente da autoridade na crise da febre amarela em São Paulo e no Rio. Alexandre Garcia criticou os vexames do dia, protagonizados por Cristiane Brasil e Marcelo Bretas; Raul Schmidt extraditado de Portugal; e a falta de ética e decoro no Senado e no Serviço Público Federal. Eliane Cantanhêde abordou o vídeo da ex-quase-futura ministra do Trabalho fazendo sucesso; e seguiu a linha de sua coluna de que é hora de tratar temas difíceis sem preconceitos e dogmas, mas sim avaliando o interesse do Brasil e dos brasileiros, ao falar de reforma da Previdência, eletrobras e combinação Embraer-Boeing. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que o PSDB debate nomes para a sucessão no governo paulista.

