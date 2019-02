Ao protagonizar a decisão do Grupo de Lima de manter o esforço internacional para influir na redemocratização da Venezuela sem invadir seu território nem interferir em seus assuntos internos, o governo de Jair Bolsonaro desmanchou o atrelamento automático à política externa do governo Trump, o que agora se revela um mito. Embora a iniciativa da oposição a Maduro ter malogrado na tentativa de entregar alimentos e remédios ao humilhado e faminto povo da Venezuela, além de não provocar um número significativo de desertores nas forças militares e milicianos do ditador bolivariano, os fatos do fim de semana provocaram a atitude desumana do tirano ao comemorar seu “triunfo”. Este é um dos comentários que fiz no Estadão às 5, programa ancorado por Gustavo Lopes e retransmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por YouTube, Twitter e Facebook, na terça-feira 27 de fevereiro de 2019, às 17 horas.

