Deputado não representa cidadão

Enquanto se discute a momentosa guerra a favor e contra vetos de Bolsonaro ao assalto feito pela cúpula do Congresso usando a mão de gato do relator do Orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE), venho aqui defender um velho pleito meu: os deputados federais não representam os cidadãos brasileiros por um motivo muito simples: parlamentares não são eleitos à base de cada cidadão, um voto. Na democracia “representativa” à brasileira só os chefes do Executivo federal, estaduais e municipais, de fato, representam o eleitorado matematicamente. Não há o que fazer, a não ser pensar nisso e armar uma estratégia para o povo tomar o poder na Câmara numa eleição, mas é importante falar agora – e escrever. Publiquei um artigo na página de Opinião do Estado de S. Paulo chamando a atenção dos leitores para o teatro de absurdo que é o presidencialismo bicameral vigente hoje no País. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

