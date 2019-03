Depois do tiro na Lava Jato um churrasco

O secretário de Assuntos Institucionais do governo federal, general Carlos Alberto Santos Cruz, disse que, “às vezes, se resolvem mais coisas num churrasco como este do que numa reunião formal”. Ele se referia ao almoço de sábado 16 na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao qual o chefe do governo, Jair Bolsonaro, levou 15 ministros, inclusive ele e Sergio Moro, que não deve ter percebido que ali acontecia, de fato, o que o povo desprezado chama de “enterro dos ossos”, perpetrado por um dos convivas, o presidente do STF, Dias Toffoli, e festejado por outro convidado, Davi Alcolumbre, como este do DEM. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.