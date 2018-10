Um dia depois do primeiro turno comentei no programa Estadão às 5 da TV Estadão, ancorado por Emanuel Bomfim, que, ao contrário do que pregam seus adversários, Jair Bolsonaro não chegou ao segundo com voto de quase 50 milhões de fascistas, mas, sim, de eleitores que não querem ver Lula solto nem no poder. Se você gostar, pode inscrever-se em meu canal e ser notificado das próximas gravações que eu fizer. E será breve.

