Deonísio nos bastidores da literatura

1 – O professor @deonisiodasilva, protagonista da série #doisdedosdeprosa​ desta semana neste canal, conta segredos guardados sob sete capas como sua exclusão da banca examinadora do poeta #mariochamie​, odiado pela esquerda reinante nas universidades. 2 – O romancista premiado pela #casadekasanericas​ pelo romance @avantesoldadosparatras, nova leitura da #retiradadalaguna​, jor juri presidido por #josesaramago​, #premionobel​ de literatura, ele aconselha que se releia o clássico do #viscondedetaunay​ nestes tempos de @pandemia. 3 – No romance #lotteezweig​, ele defendeu hipótese de o escritor e sua mulher não se terem suicidado, mas executados a mando de seu inimigo #adolfhitler​. #diretoaoassunto​. #joseneumannepinto​. inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

