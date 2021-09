Denunciado pacto do kit covid na CPI

A advogada Bruna Morato, representante de médicos que denunciam a rede Prevent Sênior por fraudes na pandemia, acusou o desgoverno de Jair Bolsonarode firmar um “pacto” com a operadora de saúde para validar o tratamento da covid com medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença – o kit covid. O objetivo, segundo ela, era usar um estudo realizado em hospitais da rede para validar o discurso do Palácio do Planalto contrário ao isolamento social e ao lockdown, adotados como forma de evitar a propagação do vírus. E ainda que a estratégia estava alinhada com interesses do Ministério da Economia com intermediação de por integrantes do chamado “gabinete paralelo”, formado por médicos defensores do “tratamento precoce”, que prestou assessoria informal a Bolsonaro na pandemia.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quarta-feira 29 de setembro de 2021

1 – Haisem – Prevent Sênior fez pacto por kit covid, diz advogada – Este é o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 29 de setembro de 2021 – A que conclusões é possível chegar diante de uma notícia como essa

2 – Carolina – Prazo de vacinas e testes vence e prejuízo chega a 80 milhões – Esta é a manchete de primeira página do jornal desta quarta-feira. O que pode explicar um desmazelo de custo tão alto da administração da saúde pública durante a ainda grave pandemia da covid 19 no Brasil

3 – Haisem – Populismo contra o povo do mentiroso preguiçoso – Este é o título de artigo de sua autoria publicado na página A2, de Opinião, do Estadão de hoje. Por que você definiu de forma tão dura o estilo e o resultado das ações do governo federal neste momento difícil no País

4 – Carolina – Carlos emprega três investigados por “rachadinha” – Esta é a manchete da página A6 da Editoria de Política do jornal do dia. Qual é a gravidade dessa novidade produzida pela investigação do Ministério Público do Rio em que são feitas graves acusações agora contra o filho 02 do presidente da República

5 – Haisem – Prefeito quer dobrar salários de indicados em São Paulo – Este é otítulo de uma chamada na primeira página do Estadão que está circulando. O que, na sua opinião, motiva uma iniciativa desse teor neste momento em que a gestão pública tem a obrigação de ser mais morigerada na gestão do dinheiro público

6 – O que revelou a única audiência pública, realizada ontem, do projeto que está em discussão prévia à decisão final do Senado Federal da lei da improbidade administrativa, do seu ponto de vista