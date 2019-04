Democracia une Brasil e Israel

Declaração de amor a Israel em hebraico, feita por Bolsonaro em sua visita àquele país, antes de seu passeio turístico da segunda-feira, repõe o Brasil no lado certo de um Estado democrático e de um povo que participa de um conflito milenar e historicamente tem sido vítima de perseguição por preconceito étnico e religioso. O presidente tirou a poeira do retrato de Osvaldo Aranha, que presidiu a reunião da ONU que criou o Estado de Israel, e recuou da decisão de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, mantendo-a em Tel Aviv, ouvindo conselho do general Augusto Heleno, um bom sinal de que, enfim, o chefe do governo começa a ouvir pessoas lúcidas, sensatas, cultas e inteligentes, que escolheu para ficar a seu lado no governo. Direto ao assunto. Inté. E mesmo no dia da mentira só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui