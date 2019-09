Democracia, refúgio de corruptos

No século 18, Samuel Johnson escreveu que “o patriotismo é o último refúgio de um canalha”. No século 21, nos está sendo revelado a cada dia que democracia fica muito próxima de demagogia e rima com hipocrisia. Isso explica a CPI da Lava Jato na Câmara, os esforços para não instalar a CPI do Lava Toga no Senado e os discursos nojentos de Raquel Dodge e Celso de Mello na despedida dela como procuradora-geral da República numa sessão do STF presidida por Dias Toffoli, cujo irmão ela tentou poupar no despacho ao relator da Lava Jato, Edson Fachin, a quem ela recomendou que protegesse os dois padrinhos de sua eventual permanência na PGR: além dele, o presidente da Câmara, Rodrigo Botafogo Maia. Parodiando Johnson, a democracia é o refúgio do corrupto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.