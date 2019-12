Depois da denúncia de que assinaturas do documento que exigia Fundão Eleitoral de R$ 3,8 bilhões foram falsificadas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a sociedade nunca vai mesmo se conformar com esses gastos. Mas, completou, é preciso que se acostume com o obrigatório financiamento da democracia. Cinismo é pouco para definir esse disparate.