Demagogia e insensibilidade

A polêmica instaurada pelo tweet de Renan Calheiros clamando pelo afastamento da direção da Vale apenas para se manter à tona perante a opinião pública neste momento em que pretende disputar a presidência do Senado na próxima legislatura e a resposta que lhe foi dada pelo advogado carioca Sérgio Bermudes têm o nível mais inferior. O advogado, apresentado pela jornalista Monica Bergamo, da Folha, como representante da empresa, embora por esta desautorizado, respondeu à demagogia oportunista e rasteira do coroné de Murici, Alagoas, com um show de insensibilidade cruel, absolutamente impróprio para o momento em que Minas, o Brasil e o mundo choram as vítimas da lama seca assassina. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de terça-feira 29 de janeiro de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player