Delatada por Palocci, Gleisi levou tranco de Moro

A superterça 2 de julho teve três fatos muito relevantes na mesma tarde na Câmara dos Deputados. Na CPI do BNDES Palocci desmontou o playmobil da inocência do presidiário Lula em negociatas com Odebrecht e ditador comunista de Angola. Na CCJ suspeitos da Lava Jata tentaram constranger o ministro Moro e não recuperaram com isso um milímetro da própria moral. E a luta pela manutenção de privilégios da máquina pública ou privada para escapar da reforma da Previdência comprometeu essa saída da crise. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

