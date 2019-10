Deixa Fernández pra lá, Bolsonaro

Ninguém sabe se Alberto Fernández, que ganhou a eleição presidencial na Argentina, é poste de Cristina Kirchener, sua vice, ou se ela é o poste que o ilumina. Ambos são peronistas, que afundam o país há 73 anos, desde que Perón assumiu o poder, e representam o “eterno retorno” do peronismo. Se ele faz o L do Lula livre, está só tentando clarear a barra suja da companheira de chapa. E, assim, não ofende Bolsonaro, mas o Estado de Direito e o Brasil. A resposta de nosso presidente deveria esquecer a dupla e cuidar bem de nossa relação com a pátria dos hermanos.