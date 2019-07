Decisão covarde e burra do PDT

Decisão do PDT de suspender por 60 dias oito deputados da bancada federal que votaram a favor da reforma da Previdência é estúpida, covarde e burra. Sob a inspiração de Ciro Gomes, um fracassado em disputas eleitorais presidenciais, inclusive na última, na qual não conseguiu afastar o poste de Lula, Fernando Haddad, do segundo turno, ela foi tomada por Carlos Lupi. Este chegou a ser demitido do Ministério do Trabalho por Dilma Rousseff acusado de corrupção. E o partido nunca passou de vassalo sem importância do PT. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 18 de julho de 2019.

