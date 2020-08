Debandada de ex-aliados de Moro

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4;ª Região (TRF-4), o Tribunal da Lava Jato, absolveu o ex-tesoureiro do PT Paulo Adalberto Alves Ferreira e o presidente da empreiteira Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco, no processo aberto a partir de provas obtidas na Operação Abismo. Em julgamento na tarde desta quarta-feira, 26, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do recurso apresentado pelas defesas dos réus, e os colegas Thompson Flores e Leandro Paulsen decidiram, por unanimidade, derrubar sentenças do ex-juiz Sérgio Moro e inocentar os réus das denúncias de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ou seja, começou a debandada dos antigos aliados de Moro, que também pode servir para desarmar a narrativa de aprovação automática de suas sentenças na segunda instância.

Assuntos para comentário na quinta-feira 27 de agosto de 2020:

1 – Tribunal da Lava Jato derruba sentença de Moro que condena o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Paulo Ferreira e o empresário Roberto Capobianco, da Construcap, na Operação Abismo – Este é o título de chamada de capa no Portal do Estadão. Você diria que o inferno astral do ex-ministro da Justiça se estendeu esta semana para a segunda instância, que normalmente confirma suas sentenças mais duras

2 – Gilmar amplia liminar de Toffoli e suspende ação contra Serra na Lava Jato – este é o título de reportagem de Paulo Roberto Neto no Blog do Fausto Macedo no Portal do Estadão. O que você acha desta decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal.

3 – Câmara dá aval à criação de mais um Tribunal Regional Federal, em Minas Gerais – noticia chamada no alto da primeira página na edição impressa do Estadão de hoje. O que você acha desta generosidade toda dos deputados federais em plena temporada de contenção de gastos da pandemia

4 – Celso Ming: ‘Big Bang’, pacote de retomada, encomenda de Guedes, vira ‘big mess’ – Esta foi manchete do Portal do Estadão durante parte do dia de ontem. Qual a principal conseqüência dessa bagunça que sucedeu à bomba anunciada no noticiário econômico deste meio de semana

5 – FHC e Marta Suplicy pregam frente ampla – Este é o título de chamada de primeira página na edição impressa dói Estadão ontem. Quais são, a seu ver, as chances desta tentativa de unir todos os adversários tornados inimigos por Jair Bolsonaro dar certo

6 – “Menor hoje pode cheirar paralelepípedo de crack, menos trabalhar”, diz Bolsonaro – A que você atribui essa inesperada nostalgia de uma opinião tão polêmica a respeito da exploração do menor manifestada pelo presidente da República