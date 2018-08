De volta pra casa

Votação da candidatura oficial de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central de Lula e ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, com 85% de apoio dos convencionais do MDB não prenuncia sucesso eleitoral do candidato, mas demonstra o ocaso político do senador dissidente Renan Calheiros. Depois de ter reinado no Senado a ponto de se dar ao luxo de desobedecer a uma ordem do Supremo Tribunal Federal, o alagoano não tem mais poder algum entre os pares nem no partido, do qual também já foi chefão. Agora lhe restam como domínios pessoais o próprio Estado, em cuja eleição se associa ao PT, e a cúpula do Judiciário, que, não se sabe por quê, nunca o condena. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar desde 6 horas da sexta-feira 3 de agosto de 2018.

