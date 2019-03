De volta pra casa

Após não haver conseguido fazer entrarem na Venezuela pelas fronteiras com a Colômbia e com o Brasil mantimentos e medicamentos doados por vários países, inclusive Brasil e Estados Unidos, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, protagonizou dois feitos que podem ser da maior relevância no projeto internacional da reconquista da democracia em seu país com a queda anunciada do tirano bolivariano Nicolás Maduro. A primeira vitória foi voltar para casa em voo de carreira, à plena luz do dia, desafiando as ameaças de prisão de Maduro e Cabello. A segunda, prometer continuar liderando a caminhada para a democracia eterna para uma multidão impressionante que o recebeu em Caracas.

Assuntos para terça-feira 5 de março de 2019-

1 – De volta à Venezuela, Guaidó convoca manifestação contra Maduro no sábado

SONORA_GUAIDÓ 0503

2 – Como vive a juventude dourada do bolivarianismo no país onde crianças famintas foram fotografadas tirando comida no lixo.

3 – Bolsonaro defende Lava Jato na educação e diz que investigações podem provocar greves e manifestações

4 – Estes 11 conselhos que estão perdendo substância na atual gestão federal farão falta ao público que os sustenta

5 – O que há a dizer sobre a espera durante 13 anos do caseiro Josenildo Costa para ser indenizado dos danos que sofreu por ter dito a verdade

6 – O que levou a juíza Gabriela Hardt a confiscar o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, cuja propriedade é atribuída pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula

7 – Que tal a Vale propiciar a morte de 300 pessoas e de um rio e anunciar como prioridade do presidente provisório a comunicação com os acionistas

8 – O que há de interessante no blog O Estado da Arte no Portal do Estadão abordando o filme de Wagner Moura sobre Carlos Marighella