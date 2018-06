De volta às ruas

Meu Direto Ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de sexta-feira 16 de março de 2016 com os seguintes temas: assassinato de Marielle e do motorista pode ter motivado a volta das massas à rua no Brasil e, então, seus assassinos podem ter dado um tiro no pé; tudo indica que milícia é responsável pela execução, se for verdade, é uma declaração de guerra, um desafio à intervenção militar e ao governo federal, que a promove; Marun disse que só imbecil esperava que a violência do Rio fosse acabar em 30 dias; Justiça aceita denúncia contra Picciani, Melo e Albertassi, a cúpula do MDB de Temer no Rio conflagrado; depois de se dizer pronto para ser preso em livro sobre sua luta na justiça, agora Lula afirmou que ficará livre; aos quatro anos de existência, Lava Jato está ameaçada pelo fim da prisão após segunda instância, a ser decidada pelo STF/ Judiciário gasta 84.8 bilhões por ano e fim do auxílio-moradia traria economia de R$ 1,6 bilhão; e fundo eleitoral banca leilão de deputados na janela de trocas e dirigentes partidários planejam estender a medida a vereadores e prefeitos. Alexandre Garcia comentou: o moovimento de juízes federais e ministério público; ex-senador Gim Argelo tentou enganar a Justiça; e cerca de 90 vereadores e prefeitos foram assassinados nas últimas décadas. Eliane Cantanhêde falou do mês de aniversário da intervenção na segurança do Rio, sob dúvidas e pressões por resultados; morte de Marielle repetiu o caso da juíza Patrícia Acioly, morta em 2011 por que A tragédia desta vez ganhou tanta repercussão, inclusive internacional; a súbita e impressionante manifestação nas ruas; e os efeitos políticos e as tentativas de politização do caso. Em Direto Da Fonte, Sonia Racy abordou a pressão para que Cármen Lúcia reveja prisão após 2ª instância.

