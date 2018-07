De volta ao sindicato

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 24 de janeiro de 2016 comentando aspectos do julgamento do recurso da defesa de Lula no TRF4 de Porto Alegre à sentença condenatória de 9 anos e 6 meses por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, entre os quais as manifestações pífias nas vésperas e no dia de militantes a favor e contra o réu; a mudança do discurso da esquerda, que deixou de atacar diretamente polícia, promotoria e Justiça, passando na prática a recuar ao sindicalismo e à clandestinidade, e o oportunismo de adversários políticos do PT, que pregam a absolvição de Lula para poderem se aproveitar dela no futuro. Eliane Cantanhêde abordou o julgamento do Lula no TRF4. Alexandre Garcia discorreu sobre o incitamento à reação ao julgamento do recurso de Lula; o novo método de pagar propina no modelo instituído pelo secretário Municipal de Obras do Rio de Janeiro; e o editorial sobre o que pondera o ministro que permitiu a posse Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho: a moralidade no art. 37. Em Direto Da Fonte, Sonia Racy contou que a cúpula da Câmara reprovou modo como Fazenda tratou o caso CEF.

