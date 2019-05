De quem é jabuti do Planalto

Muita gente estranha quando me ouve dizer aqui que o senador Fernando Bezerra Coelho não é o líder do governo no Senado, mas, sim, o líder do Senado no governo. E nessa condição de quinta-coluna, traíra, é que ele é autor do jabuti podre que, felizmente, foi derrubado na Câmara na quinta-feira, proibindo que auditores fiscais da Receita possam fornecer informações aos procuradores das operações de combate à corrupção, entre os quais os componentes da força-tarefa da Lava Jato. Para entender por que ele faz esse jogo duplo basta ser informado de que o mesmo TRF 4 que condenou Lula e Marcelo Odebrecht congelou até R$ 258 milhões de seus bens em julgamento de um processo de pagamento de propinas das empreiteiras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Correia quando ele era secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco entre 2007 e 2010. Como representante do PSB, ele foi também ministro do da petista Dilma Rousseff. Foi uma boa ideia levá-lo para um governo que promete combater a corrupção? Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

