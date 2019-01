De olho em Bolsonaro

Para atender à grande expectativa do mundo inteiro em torno do novo governo brasileiro, adversário ideológico declarado dos quatro mandatos seguidos de esquerda (PT e MDB), Bolsonaro chegou a Davos na Suíça para garantir que agora tudo mudou e, com isso, espera conquistar os mercados internacionais, em especial para nosso agronegócio. Neste momento, em que os investidores temem pela sorte das reformas constitucionais, em especial a da Previdência, e a família Bolsonaro é desafiada pela investigação do MP fluminense da atividade bancária do gabinete do senador eleito Flávio na Alerj, esta certamente não é uma tarefa fácil, mas dependerá de iniciativas muito mais que de palavras.

Assuntos para o comentário da terça 22 de janeiro de 2019

1 – Ao chegar a Davos para o Fórum Econômico Mundial, Bolsonaro disse que sua missão lá é mostrar ao mundo que o Brasil mudou. Será que ele tem razão, o Brasil mudou mesmo?

SONORA_BOLSONARO 2201 A

2 – Os Bolsonaro não parecem enxergar que uso de dinheiro vivo em vez de TED, mania de perseguição e recurso à garantia do foro pelo desmoralizado Supremo se parece mais com a velha política que combatem do que com qualquer coisa que possa parecer nova e honesta no Brasil

3 – MP do Rio segue investigando Flávio Bolsonaro e mais 26 deputados estaduais fluminenses a partir do documento do Coaf sobre movimentações financeiras atípicas de contas na Alerj

4 – Em Davos, Bolsonaro falou contra a permanência da ditadura de Maduro no poder e na Venezuela militares de um quartel de Caracas se rebelaram. Podem ser sinais de enfraquecimento do bolivarianismo

5 – Domingo, depois de voltar de Davos, Bolsonaro deverá seguir logo para o hospital em São Paulo e passará a despachar de lá. Seria a hora de a Polícia Federal de Moro contar quem e por que está por trás da mão de Adélio Bispo com o facão que feriu o presidente

6 –O vice-presidente Mourão defende que tempo de permanência de militares na ativa seja aumentado na reforma da Previdência

SONORA MOURAO 2201

7 – Simone Tebet se dispõe a disputar a indicação do MDB à Presidência do Senado com Renan Calheiros, que diz no Twitter que não é candidato a presidente. Pode ser que a candidatura do coroné esteja fazendo água

8 – Qual é o tema de seu artigo semanal publicado ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão