As recentes disparada do dólar e queda da Bovespa resulta de duas conclusões às quais os investidores chegaram. A primeira é a de que nenhum dos Poderes da República é confiável para tirar o Brasil do fundo do mar de lama podre em que afunda. Com o chefe fugindo da investigação policial sem explicações razoáveis e entregando, na prática, o governo aos interesses corporativos e egoístas de caminhoneiros e transportadoras de cargas, como comprova a desistência do tabelamento do frete, o Executivo vai de mal a muito pior. O desempenho do Legislativo também não é nada promissor. E o Judiciário, que já representou uma esperança de combate à impunidade, hoje atua como o oposto disso. A outra é que a eleição não prenuncia nenhuma melhora.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 8 de junho de 2018, às 7h30m)

Assuntos do comentário da sexta-feira 8 de junho de 2014

1 – Haisem – “Dólar dispara com medo político; BC promete reagir”, diz a manchete do Estadão. A cotação da moeda americana chegou a quase 4 reais e a Bovespa despencou. O que é que aconteceu de relevante no Brasil nos últimos dias para que se invertesse o otimismo, embora moderado, da recuperação da economia até a posse do futuro do presidente, a ser eleito pelo povo?

2 – Carolina O governo anunciou ontem a redução da tabela do frete em 20% e, em seguida, desistiu dela. Que tipo de confusão ainda está sendo elaborada nos laboratórios dos professores pardais do Planalto? Será que ainda vem mais confusão do que já houve pela frente, hein?

3 – Haisem Os vazamentos das investigações da Polícia Federal sobre atuação do presidente como arrecadador de campanha do MDB também ajudam a complicar o quadro, embora o ministro Fachin, que mandou quebrar o sigilo bancário de Moreira e Padilha, não permitiu que fizesse o mesmo com Temer?

4 – Carolina O que justifica a atitude fora do esquadro do Supremo Tribunal Federal de contratar privilégios especiais de seus ministros em embarques e desembarques no aeroporto de Brasília?

5 – Haisem De que caos social a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, falava em discurso gritado em tom histérico no Senado, atribuindo-o à prisão de Lula, que completou dois meses, às vésperas do enésimo lançamento de sua candidatura à Presidência da República?

6 – Carolina Que tal o ex-presidente do Partido Social Cristão Vitor Nósseis , vice-presidente da Função Instituto Pedro Aleixo, ícone da melhor, mais sábia e mais nobre política de seu Estado de Minas Gerais, ser acusado de usar verba partidária para pagar farras com prostitutas?

7 – Haisem Mais de 100 dias após o início da intervenção federal no Rio, o gabinete dirigido pelo general Braga Neto, anunciou um plano sugerindo militares da reserva na Polícia Militar e eventos cívicos na rua. Em que isso poderá ajudar a salvar a intervenção de sua evidente inutilidade?

8 – Qual foi a notícia que mais o comoveu em relação à questão da violência, cujo quadro traçado no Atlas da Violência de 2018 você comentou aqui mesmo anteontem?

