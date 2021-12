De bilhão em bilhão só cresce o Bolão da Reeleição

As relações dos indignos membros do patrão entre os três Poderes da República estão atingindo no Brasil o nível mais sórdido de todos os tempos. Quando, em maio último, este Estadão revelou a manobra que resultou em emendas ditas RP9 de relator, descritas pelo repórter Breno Pires, da sucursal de Brasília, mesmo os que se acham menos ingênuos, como o autor destas linhas, apostavam no alcance do ponto mais baixo da vergonha parlamentar com o tal orçamento secreto. Ledo e Ivo engano, como brincavam os humoristas dos tempos em que o poeta e acadêmico pontificava na literatura. O que parecia ser o pior de todos os tempos, ao que parece, virou café pequeno, como rezava a gíria daqueles tempos que reluzem como o ouro, em comparação com os atuais.

Basta acompanhar os últimos acontecimentos no que se refere a essa excrescência da ética e da boa gestão. No tempo em que os que se acham menos tolos acreditavam na possibilidade de vergonha na cara dos gestores públicos, principalmente pelas cobranças do Supremo Tribunal Federal (STF) de atos descarados dos Poderes Executivo e Legislativo, a ministra Rosa weber mandou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminharem ao pretenso pretório excelso a relação dos parlamentares beneficiados pelas emendas indiscriminadas listadas pelo relator-geral, deputado Hugo Leal. Pensava-se que a doutora lhes estava puxando as orelhas. Qual o quê! Ninguém esperava, a não ser os destinatários da ordem, que desculpas esfarrapadas não seriam remendadas. Nem de remendo precisaram. A resposta parecia cínica, mas se mostrou de alta eficácia. Disseram que não havia mais como relacionar o que não foi identificado e que o resultado do cumprimento da ordem judicial seria ao completo desbaratamento da gestão pública, principalmente em áreas sociais fundamentais, como saúde e educação. Tratava-se de desfaçatez indisfarçável, mas a canalhice virou argumento para a ministra, que os liberou de cumprirem o dever elementar de dar nomes aos bois da boiada passada na pandemia, para que os pobres coitados não perdessem seu atendimento precário nos estabelecimentos hospitalares e de educação. Qualquer cidadão provido de senso ético e discernimento, logo após se refazer do susto dado pela ministra da mais alta corte judiciária, ao se comportar como reles despachante, juraria que o dever de madame seria enquadrá-los na forma da lei mais dura, por despejarem dinheiro público pela janela lixeira adentro.

Passado o susto com a atitude despropositada de quem não se esperava tão pouco, o desgoverno federal de plantão cumpriu o nefasto mister de piorar o que já era muito ruim e só vai ficar pior. O Centrão, que, em teoria, faz tudo o que o capitão quer para ficar com a maior parte do butim dos pobres, fazia passar derrubadas de veto presidencial em medidas que aumentavam o capital disponível para a compra generalizada de votos, com a lambujem de dispensá-lo de qualquer responsabilidade pelo pacote de maldades oportunisticamente aprovado pelo plenário da Casa Legislativa, que, de fato, manda na república do juízo zero e de vergonha alguma. Primeiramente, os representantes do polvo burocrático, e não do povo, aprovaram um Fundo para financiamento de campanhas de R$ 5,7 bilhões. Fiel a seu figurino de traio, não nego, e posso trair de novo, o capitão sem noção vetou o despautério e baixou a bilionagem do total para R$ 4 bilhões. Tratava-se de miudeza, mas quem se importa? O veto foi derrubado e se manteve a safadeza maior sobre a sem-vergonhice média.

A canalhice, contudo, não tinha atingido o auge. Num veto, o cada vez menos chefe do Executivo fingiu vetar novamente o golpe de Lira. Para assumir o controle geral da lei mais importante da república da fancaria, retirou do desgoverno federal seu poder mantido nos dois orçamentos anteriores, dando o destino final às emendas ditas de RP9, transferindo-o para o relator, ou seja, o representante específico para propinas do chefão do Centrão, que tem substituído o ex- patrão Eduardo Cunha com requintes de maldade explícita. Esta semana se inicia com todo o poder transferido do capitão-terrorista para seu anspeçada das Alagoas, que escolhe o relator de cada ano. Contra este tal, aliás, Bolsonaro, ao não tugir nem mugir com as investidas golpistas do Centrão malvadão, nunca fez questão de usar a tal da maioia de que se jacta ter no Congresso, para evitar a derrubada de seu fingidor de vetos.

E o “só finjo que veto” tem uma razão maior que se alevanta contra tudo o que as antigas musas cantam: o crescimento inexorável do Bolão da Reeleição. O relator-geral da vez, Hugo Leal, já fixou em R$ 16 bilhões o total das tais de emendas de relator, de sua exclusiva alçada. Mais os R$ 5,6 bilhões do Fundo Eleitoral, até a máquina de calcular do fake chefe do Executivo é capaz de calcular o Bolão da Reeleição em R$ 21,7 bilhões. Quem quiser saber os detalhes e os bastidores dessas operações aritméticas bosonareanas do delírio, um passo além do bolsonarismo com seus acréscimos de Lira das Alagoas, está convidado a ver a entrevista de Breno Pires, repórter da sucursal do Estadão em Brasília e feroz seguidor das mordidas que Hugo Leal tem dado no bolso de todos nós, para exclusivo benefício da famiglia Bolsonaro e do sub Eduardo Cunha-Arthur Lira, aquele que sempre retira do nosso bolso o que o Centrão mira.

